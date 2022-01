Priske over de weelde in Antwerp-kern: “Keuzestress? Neen, ik heb niet liever”

Na de overtuigende zege tegen Charleroi (3-0) trekt Antwerp vrijdagavond naar KV Oostende. Ritchie De Laet keer terug uit schorsing. Viktor Fischer (enkel) is er nog steeds niet bij. Aan keuzeopties heeft coach Brian Priske in elke linie geen gebrek. “Mijn spelers beseffen dat ze het ene weekend spelen en het volgende zomaar naast de selectie kunnen vallen.”

Voor het eerst dit seizoen mag de Great Old op een vrijdagavond aan de bak. “Op vrijdag voetballen vind ik altijd fijn”, blikte Priske woensdagmiddag vooruit. “Zéker wanneer we winnen. Dan heb ik een héél weekend om het voetbal op de voet te volgen.” Voor het stamnummer 1 breekt opnieuw een drukke periode aan, met vijf matchen in zestien dagen. “Daarom zal er voor mijn spelers geen volledig vrij weekend inzitten. Het is belangrijk om de focus en het ritme vast te houden.”

Begrip voor Benson

De Laet reist na zijn schorsing mee naar de Diaz Arena. Fischer niet. “Hij ondervindt nog te veel last van zijn enkel en trainde vandaag niet met de groep”, aldus Priske, die verder nog geen beroep kan doen op Aurelio Buta (spierletsel) en Sander Coopman (knie). Dat Fischer ontbreekt is geen drama, gezien de luxe voorin. “Het overaanbod bezorgt me geen keuzestress, integendeel. Hoe meer opties, hoe liever. Mijn spelers beseffen dat ze het ene weekend spelen, en het volgende weekend zomaar naast een selectie kunnen grijpen. Dat weet je bij een club als Antwerp.”

Zo viel afgelopen zondag nog Pierre Dwomoh uit de boot. Hoe gaat een youngster van zeventien daarmee om? “Best professioneel. Voor hem zit er, net als voor de anderen, niets anders op dan zijn best te doen. En zelfs dát volstaat soms niet, omdat er altijd iemand nóg beter kan zijn. Dit is eigen aan het profleven.”

© BELGA

Een van de uitblinkers tegen de Carolo’s was Benson, al ging die bij zijn vroegtijdige wissel misnoegd naar de kant. “Met die reactie moet hij opletten”, gaf Priske de vleugelaanvaller deze week een belangrijke boodschap mee. “Omdat zijn ploegmaats zoiets ook zien, en het belangrijk was dat Koji (Miyoshi, red.) met een goed gevoel inviel. Los daarvan: ik begreep Benny, want met een assist en enkele goeie acties zat hij lekker in de wedstrijd. Alleen is het aan mij om hem te beschermen, en te voorkomen dat hij, wanneer hij te lang speelt, de komende weken geblesseerd uitvalt.”

Terwijl iedereen stilaan naar zijn beste vorm toegroeit, blijft linksachter Sam Vines wat hangen. Dat is ook Priske niet ontgaan. “Op offensief vlak verwacht ik veel meer van hem. Wanneer ik zijn acties bij Colorado (zijn ex-club, red.) in de MLS analyseer, of naar zijn matchen voor de Amerikaanse nationale ploeg kijk, dan zie ik een andere speler. Ik heb geduld met hem, want van al onze nieuwkomers was de aanpassing aan een nieuwe omgeving en een nieuwe cultuur voor hem het grootst. Bovendien kon ik hem, door blessures en schorsingen van de andere backs, er nooit een keertje uithalen wanneer dat nodig was. Met een prima stage in de benen is het moment aangebroken om een tandje bij te steken.”

Voorstel tot verplichte screening van hart en longen

En dan is er nog de covidsituatie in de Jupiler Pro League, met voortdurend veranderende regels en verplaatste wedstrijden. De uitgestelde partij tussen KV Kortrijk en Antwerp van 26 december, toen Priske negen besmette spelers miste, stak het vuur aan de lont. “Ik ben van mening dat we, zonder uitstel, gewoon hadden gespeeld in Kortrijk. Uiteindelijk volgde de enige en juiste beslissing. Anders hadden we misschien nog meer coronabesmettingen bij onszelf, maar ook bij Kortrijk, veroorzaakt.”

De coronagolf op de Bosuil is ondertussen gaan liggen, zonder dat de besmettingen op het eerste zicht voor naweeën zorgden. Heel anders dan bij KV Mechelen, waar drie spelers met hartklachten naar de specialist trokken. “Misschien moet men in België dezelfde regel als in Denemarken invoeren”, doet Priske een warme oproep. “Een speler die besmet raakt, moet er eerst naar het ziekenhuis voor een screening van het hart en de longen alvorens weer in actie te mogen komen.”