Rusland blijft troepen aan grens Oekraïne versterken, maar: “Als Poetin aanvalt, is hij dat land voor altijd kwijt”

Komt het tot een open oorlog in Oekraïne? Terwijl de Amerikaanse buitenlandminister Blinken in de regio aanwezig is om de gemoederen te bedaren, staan er inmiddels al bijna 130.000 Russische soldaten paraat aan de grens. Of dat slechts spierballengerol is van Poetin, moet nog blijken, maar zowel de Verenigde Staten, Canada als het Verenigd Koninkrijk sturen hulp. Of er daadwerkelijk oorlog komt, zal van president Poetin afhangen, aldus de Amerikaanse buitenlandminister Blinken.