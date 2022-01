57 fietsen gestolen per dag, maar dat is zware onderschatting: dit wil de politiek eraan doen

In de eerste helft van vorig jaar werden in ons land 57 fietsen per dag gestolen. Maar dat is een zware onderschatting. Omdat meestal enkel de diefstal van nieuwe en dure fietsen wordt aangegeven, zou het effectief aantal feiten op zo’n 230 per dag liggen. En daar zijn vooral meer en meer e-bikes en dure sportfietsen bij. Een voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil dat aanpakken.