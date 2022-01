Zoon Brent is profwielrenner bij Lotto-Soudal, maar Jo Van Moer is de nieuwe voorzitter van... voetbalclub Waasland-Beveren

De CEO van Van Moer Logistics, een succesvol transportbedrijf, moet de club de komende jaren helpen groeien. Met de promotie naar 1A, het stadiondossier en de gesprekken over een eventuele fusie ligt er flink wat werk op tafel. Van Moer is geen onbekende in Beveren. In het verleden was hij al hoofdsponsor van SK Beveren en huidig sponsor van Van Moer Cycling. Hij is ook de vader van Brent Van Moer, één van de meest getalenteerde aankomende talenten van Lotto-Soudal.

Brent Van Moer wont dit jaar de openingsetappe in de Dauphiné en kwam ook dicht bij een ritzege in de Tour. — © BELGA

Met de aanstelling van Van Moer benadrukt de club het belang van lokale verankering. “Beide Beverse heren hebben zowel in de zakenwereld als in de sportwereld reeds naam gemaakt”, vertelt CEO Antoine Gobin. “Beiden zullen het hart vormen van de club en Beveren zo goed als mogelijk vertegenwoordigen.”