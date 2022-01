Voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck aangehouden in affaire rond voetbalmakelaar Henrotay

Herman Van Holsbeeck, voormalig manager van onder anderen Anderlecht en Lierse, is volgens de VRT aangehouden in de affaire rond voetbalmakelaar Christophe Henrotay. Van Holsbeeck wordt gelieerd aan private corruptie, fiscale fraude en het witwassen van geld. De aanhouding is bevestigd aan onze redactie en staat los van ‘Operatie Propere Handen’.

De aanhouding is gebaseerd op recente feiten die in het onderzoek zijn opgedoken met betrekking tot het vergemakkelijken van transfers naar binnen- en buitenland. De feiten gaan van witwassing over fiscale fraude, privé corruptie tot en met vereniging misdadigers.

Van Holsbeeck werd in 2019 al eens opgepakt en onderworpen aan een marathonverhoor dat twee dagen duurde. De onderzoeksrechter liet hem destijds na afloop vrij onder strenge voorwaarden. Hij legde Van Holsbeeck een totaalverbod op financiële transacties die het dagelijkse leven overstijgen op én een verbod op elk contact met mensen uit het wereldje. Een voorlopig einde voor zijn beroep als voetbalmakelaar dus. De lijst van vermeende misdrijven was lang, bevestigde het federaal parket twee jaar geleden al: private corruptie, witwassen van geld, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken én vereniging van misdadigers.

De onderzoeksrechter meende toen op basis van onderzoeksdaden en verhoren dat Van Holsbeeck minstens bij de transfers van Chancel Mbemba, Youri Tielemans en Aleksandar Mitrovic onder tafel smeergeld kreeg toegestopt. Geld dat hij stiekem kreeg van makelaar Christophe Henrotay. Met name een geheime ‘retourcommissie’ op het grote bedrag dat Anderlecht aan de makelaar betaalde als commissie voor het succesvol sluiten van de deal. Het gerecht is ervan overtuigd dat Van Holsbeeck meermaals dat soort smeergeld opstreek, en zo zijn eigen werkgever én spelers belazerde.

Volgens zijn advocaat, meester Spreutels, klopt die stelling niet. “Hij ontkent ten stelligste ooit zwart geld te hebben aangenomen. Hij geeft wel toe dat hij bepaalde fouten heeft gemaakt”, zei Spreutels destijds. Wat die fouten precies waren, wilde de advocaat niet kwijt.