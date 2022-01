Glenn organiseert witte mars voor Dean: “Politie heeft me verzekerd dat er geen beperkingen komen voor aantal deelnemers”

Ruim 25 jaar geleden stapten 300.000 mensen op in een eerste witte mars door Brussel. “Die steun heeft voor ons erg veel betekend”, vertelde Paul Marchal, vader van de door Marc Dutroux vermoorde An, achteraf. Een manifestatie van dergelijke omvang was er sindsdien niet meer, tot nu. Na de dood van de 4-jarige Dean Verberckmoes ontstaat er een golf van medeleven en verontwaardiging waarbij vooral de politiek en het gerecht het moeten ontgelden.

Glenn Wuyts uit Arendonk roept op om een nieuwe witte mars door Brussel te laten trekken. “Ik had dat graag volgende zondag al gedaan, maar de volgende weken staat in onze hoofdstad de ene na de andere anticoronabetoging gepland. In overleg met de Brusselse politie organiseren we de witte mars daarom op zondag 13 februari. Dat geeft ons en de politie ook de tijd om het goed voor te bereiden.”

Politie helpt organisator

Wuyts heeft geen ervaring met de organisatie van manifestaties, maar de politie begeleidt hem. “Zowel de politie als ik rekenen op een grote opkomst. In functie daarvan wordt een route vastgelegd. Na één dag heb ik al ruim duizend volgers op de Facebookgroep ‘Nationale Witte Mars voor Dean’. Allemaal mensen die mee willen stappen in de witte mars. Er zijn ook mensen die me laten weten dat ze niet in Brussel geraken, maar gelijktijdig in de eigen stad een mars willen houden. Dat vind ik prima. De Brusselse politie heeft me alvast verzekerd dat de betoging daar zonder beperkingen qua aantal deelnemers kan plaatsvinden.”

De dood van Dean heeft Wuyts erg geraakt. “Van kinderen moet je afblijven. Toch herhaalt de geschiedenis zich in ons land keer op keer. Politiek en gerecht hebben tekortgeschoten. Is het normaal dat iemand die een kind heeft omgebracht na het uitzitten van zijn straf niet meer wordt opgevolgd? Ik weet dat de rechtbank daar toen niet de mogelijkheid toe had, maar vandaag zou iedere veroordeelde die een kind heeft toegetakeld, ook na het uitzitten van de straf opgevolgd moeten worden.”

LEES OOK. Was het anders gelopen als Dave De Kock (34) beter werd opgevolgd? “Mogelijk wel, maar geen enkel systeem is waterdicht”

Psychologische zorgen

Wuyts benadrukt dat hij zelf geen politiek motief heeft. “We willen de politiek wel een spiegel voorhouden en vragen om te luisteren naar wat het land vraagt. Maar ik doe dit vooral om de familie te tonen dat ze niet alleen staat. We willen er ook een vreedzame, serene manifestatie van maken.”

België moet meer investeren in psychologische zorgen, weet Wuyts uit eigen ervaring. “Ik ben ook ooit opgenomen geweest na een zelfmoordpoging. Ik heb in het ziekenhuis mensen gesproken die maanden en soms zelfs jaren hebben moeten wachten op hulp. Dan is het vaak te laat. Wat zou er zijn gebeurd als een psycholoog de moordenaar van Dean tijdens zijn verblijf in de gevangenis al had kunnen onderzoeken? Zou hij dan zijn vrijgelaten? Had het dit drama kunnen voorkomen? Dat zullen we nu nooit weten.”