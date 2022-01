Prins Andrew trekt zich terug van sociale media

De Britse prins Andrew, tegen wie in de Verenigde Staten een burgerlijke rechtszaak loopt vanwege seksueel misbruik van een minderjarige, heeft woensdag enkele van zijn socialemedia-accounts verwijderd. Vorige week had zijn moeder, koningin Elizabeth, al zijn militaire titels afgenomen.

Het officiële Twitteraccount van de hertog van York (@TheDukeofYork) toont nu een lege pagina met de boodschap “Dit account bestaat niet”. Ook zijn YouTube-account is niet langer actief. Zijn Facebook- en Instagrampagina waren woensdagmiddag nog wel toegankelijk.

De tweede zoon van Elizabeth II verloor afgelopen donderdag zijn militaire titels en zijn aanspreektitel van koninklijke hoogheid.

Volgens de BBC is tevens een gedenkplaat ter gelegenheid van de opening van een politiebureau door prins Andrew in Torquay, in het zuidwesten van Engeland, verwijderd na een klacht van een burger.

Tegen prins Andrew loopt in New York een burgerlijke procedure wegens seksueel misbruik ingespannen door Virginia Giuffre, een slachtoffer van de overleden miljardair Jeffrey Epstein. Andrew heeft de beschuldigingen altijd ontkend.