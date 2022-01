SJOTCAST SPECIAL. Mike Verstraeten: “Eerlijk: als kind werd ik gepest. Pas bij KV Mechelen ben ik Iron Mike geworden”

Liever een goed verhaal dan een slappe analyse: dat is het motto van Sjotcast. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en redacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische voetbalvelden. In deze eerste special van 2022 vertelt Guillaume over zijn dieetplannen, deelt Yanko geheimen uit een mysterieuze WhatsApp-groep en duiken we met Mike Verstraeten in zijn leven als voetballer en mediafiguur: van whisky tot garnalen vangen.