Half jaar cel voor man die Nederlandse minister Kaag met fakkel intimideerde

De man die begin deze maand in Nederland met een brandende fakkel voor het huis van politica Sigrid Kaag stond, is woensdag veroordeeld tot zes maanden cel. De politierechter in Den Haag veroordeelde de vrouw die alles filmde en rechtstreeks uitzond, tot vier maanden cel. Ook krijgen ze een contact- en gebiedsverbod voor onder anderen Kaag en andere leden van de Nederlandse regering.

De 29-jarige Amsterdammer Max van den B. stond met een brandende fakkel voor het huis van de D66-minister van Financiën en schreeuwde complotleuzen. Ook belde hij bij haar aan. Dit alles was rechtstreeks op sociale media te volgen, gefilmd door de 44-jarige Eline van ‘t N. Zij filmde ook in de woning van de politica en bracht de kinderen van Kaag in beeld. Ze hoorde het vonnis huilend aan en riep tegen de rechter dat hij “niet goed bij zijn hoofd” was.

De rechter gaf aan dat hij met zijn stevige straf “een signaal” wilde geven. “Dreiging met geweld is ontoelaatbaar”, aldus de politierechter. “U wilde zelf uw actie onder een breder publiek brengen, dan is het belangrijk een breed publiek ervan te doordringen dat dit niet de juiste manier is.”

Tegen beiden was een celstraf van negen maanden geëist.

Kaag noemde de actie “bedreigend en angstig” voor haar en haar gezin. Premier Mark Rutte noemde de bedreiging “totaal onacceptabel”.