Bubacarr Sanneh werd ontslagen bij Anderlecht, maar is wel op Afrika Cup: “Wat ik verkeerd deed bij Kompany? Geen idee”

Gambia kan vanavond geschiedenis schrijven. Als het kleine Afrikaanse land wint van Tunesië, stoot het voor het eerst door naar de 1/8ste finales van de Afrika Cup. Straf, want in de Gambiaanse selectie zit ook Bubacarr Sanneh (27). De verdediger heeft niet eens een club sinds zijn contract bij Anderlecht op 31 augustus werd ontbonden. Buba blikt nu voor het eerst terug. “Ik was niet de schuld van alle ellende bij Anderlecht.”