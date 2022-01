Ruim 80 procent van bevolking van Tonga getroffen door vulkaanuitbarsting volgens VN

Ongeveer 84.000 mensen of ruim 80 procent van de bevolking van de Tonga-eilanden is door de uitbarsting van de vulkaan Tonga-Hunga Ha’apai en de daaropvolgende tsunami getroffen, zo hebben de Verenigde Naties woensdag gezegd. Ze voegden eraan toe dat de evacuaties van de hardst getroffen eilanden aan de gang was.

“Alle huizen op het eiland Mango zijn blijkbaar vernield en op het eiland Fonoifua blijven slechts twee woningen over, terwijl grote schade is gemeld in Nomuka”, zei VN-woordvoerder Stéphane Dujarric in New York. “De evacuatie van mensen op deze eilanden is aan de gang”, preciseerde de woordvoerder.

De VN hebben 23 medewerkers ter plaatse, van wie 22 Tongaanse onderdanen zijn. Ze bieden allen hulp aan de slachtoffers van de vulkaanuitbarsting en tsunami.