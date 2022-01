Disciplinaire Raad JPL buigt zich op 28 januari over dossier van niet gespeelde wedstrijd tussen OHL en KV Mechelen

Vrijdag 28 januari behandelt de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal per videozitting het dossier over de niet gespeelde competitiewedstrijd tussen Oud-Heverlee Leuven en KV Mechelen. Dat bevestigt de voetbalbond.

Het duel had afgelopen zaterdag moeten plaatsvinden, maar Mechelen zakte niet af naar Den Dreef. Nochtans was het verzoek van de Kakkers om de match uit te stellen afgewezen door de Kalendercommissie. Mechelen kampte met twee positieve doelmannen, eerste keuze Gaëtan Coucke en Maxime Wenssens, maar die laatste werd door de bond als belofte beschouwd en dus niet meegerekend. Geel-zwart liet vervolgens weten “een duidelijk statement” te willen maken door niet naar Leuven te komen, ook al was er het besef dat er mogelijk een forfaitnederlaag volgt.

De Pro League paste intussen het covid-protocol aan, zodat Mechelen de competitiematch tegen KRC Genk van vanavond wel reglementair kon laten uitstellen.

De videomeeting start vrijdagnamiddag 28 januari om 14u30. Mechelen heeft al laten weten bij een veroordeling tot forfait de beslissing te zullen aanvechten.