Belgische Zara (19) is jongste vrouw die solovlucht rond de wereld maakte: “Ik was vaak alleen, maar nooit eenzaam”

De jongste vrouw ooit die een solovlucht rond de wereld maakte. Dat is het record dat de 19-jarige Zara Rutherford uit Sint-Genesius-Rode haalt, als ze vandaag na vijf maanden weer landt in Wevelgem. Tenminste als het weer meezit. Ze vloog over 52 landen, van Groenland naar Amerika, Siberië, Japan, en zo terug naar Europa. “Het zal gek zijn om weer thuis te zijn en mij geen zorgen te moeten maken over welk weer het is.”