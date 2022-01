Opnieuw klachten voor foltering tegen kersverse baas Interpol

Amper zette de kersverse baas van Interpol voet op Franse bodem, of generaal Ahmed Naser al-Raisi kreeg meteen twee nieuwe klachten aan de broek wegens foltering en onmenselijke behandeling. In theorie zou het Franse gerecht hem voor verhoor kunnen oppakken.

Toen hij in november 2021 werd verkozen tot voorzitter van Interpol, liepen tegen Al-Raisi al dergelijke klachten in Frankrijk. Maar omdat hij toen niet in Frankrijk vertoefde, bleef hij buiten schot. Maandag echter kondigde de man zelf op Twitter aan dat hij naar het Franse Lyon zou afreizen om er in het hoofdkwartier van Interpol zijn nieuwe job officieel op te starten. Zijn secretaris-generaal postte een beeld van zijn aankomst. Genoeg voor de aanklagers om opnieuw naar de Franse rechtbank te stappen, temeer omdat Al-Raisi voor klachten over foltering niet achter zijn diplomatieke onschendbaarheid kan schuilen.

Welke stappen Frankrijk zal zetten in de behandeling van de nieuwe klacht tegen Al-Raisi is nog niet duidelijk. (yb)