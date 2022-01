Kaartjes vanaf 61 euro, maar peperdure vluchten en hotels: kosten voor WK-ticket in Qatar lopen op tot duizenden euro’s per persoon

De ticketverkoop voor het WK in Qatar is gestart. Vanaf 61 euro heb je een zitje in het stadion tijdens de groepsfase, maar bezint eer ge begint. Vliegtuigtickets kosten nu al flink meer dan duizend euro en door het tekort aan hotelaccommodatie komt daar allicht een gepeperde hotelrekening bij. Qatar heeft al twee gigantische boten gecharterd met 4.000 extra bedden, maar het gaat om luxeschepen met navenant prijskaartje.

Laten we beginnen met het goede nieuws. Er is geen haast bij als u tickets wil voor het WK voetbal 2022, dat plaatsvindt in Qatar van 21 november tot en met 18 december. De eerste verkoopronde op de website van wereldvoetbalbond FIFA loopt tot en met 8 februari en daarin geldt niet het principe ‘eerst komt, eerst maalt’. Na 8 februari zullen alle beschikbare tickets via loting toegewezen worden aan iedereen die zich meldde. Na de sportieve loting voor de groepsfase op 1 april, worden nog twee verkooprondes gehouden, onder meer via de Belgische voetbalbond.

Een groepmatch bijwonen kan al vanaf 61 euro (prijzen kunnen licht variëren door de valutakoersen omdat tickets in Qatarese rial worden verkocht), maar de reiskosten bedragen een veelvoud. Dat komt omdat dit WK met 28 dagen het kortste ooit is en omdat Qatar het kleinste land is waar een wereldkampioenschap voetbal plaatsvindt. Alle acht stadions bevinden zich in een gebied van 55 vierkante kilometer rond hoofdstad Doha. Die concentratie jaagt de prijzen de hoogte in.

Stel: je hebt een ticket bemachtigd voor een schamele 61 euro voor de groepsmatch op zondag 27 november, dan word je in principe verplicht om twee keer te overnachten, zoals tijdens het vorige WK in Rusland. Voor een rechtstreekse retourvlucht in die periode vanuit Brussel naar Doha betaalde je gisteren 1.352 euro. Haal u niets in het hoofd: economy class. Prijzen tussen 1.100 euro en 1.400 euro zijn momenteel gangbaar, maar zullen ongetwijfeld stijgen als iedereen te horen krijgt welke tickets hij/zij heeft kunnen bemachtigen na de eerste verkoopronde (dat weet je ten laatste op 8 maart).

De enorme concentratie aan wedstrijden dreigt ook een probleem te worden voor hotelaccommodatie. Qatar wil 1,2 miljoen mensen ontvangen, waarvan er 850.000 overnachtingen nodig hebben in een tijdsbestek van zowat een maand, maar beschikt over slechts 90.000 hotelbedden.

Hotels geblokkeerd

Toen we een kamer wilden boeken voor ons virtuele WK-uitstapje was er in Doha niets beschikbaar op Booking.com. De organisatie heeft alle hotels gedurende de WK-periode geblokkeerd om speculatie te vermijden, maar dat laat voetbalfans in de onzekerheid hoeveel ze straks moeten dokken, laat staan waar ze terechtkomen. Er werd zelfs gespeculeerd over het oprichten van tentenkampen in de woestijn, maar dat is een noodscenario.

Er zijn al twee gigantische luxecruiseschepen gecharterd om het tekort op te vangen: de Poesia en de Europa (dat laatste is zelfs nog in aanbouw), samen goed voor bijna 4.000 slaapplaatsen. Prijzen zijn nog niet gekend, maar de aanwezigheid van zwembaden, spa’s, cinema’s en een tennisveld laat het ergste vermoeden voor uw bankrekening.

Via Qatar Airways kun je nu al intekenen op all in-pakketten met wedstrijdtickets, vluchten én verblijf, tussen de 4.143 en 6.435 euro per persoon voor twee, drie of vier matchen. Dat geeft allicht een realistisch beeld van wat een WK-tripje uiteindelijk gaat kosten. Gezien de reiskosten lijkt het een goed idee om ineens meer dan één wedstrijd te gaan bekijken. Dat kan, want per huishouden kun je zes tickets per match bestellen, zestig over het hele toernooi. Het wordt zelfs mogelijk om meer dan één wedstrijd per dag bij te wonen. Maar dus eerst de zichtrekening flink aanzuiveren.