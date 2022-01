Mysterie rond afwezigheid van Thibaut Courtois bij Real Madrid

Geen Thibaut Courtois in doel bij Real Madrid vanavond. De doelman van de Rode Duivels zit niet in de selectie van de Madrilenen, die het straks opnemen tegen Elche in de1/8ste finales van de Copa del Rey. Opvallend: coach Carlo Ancelotti had het op zijn persconferentie over “de onbeschikbaarheid van Courtois”, maar wilde niet specificeren waarom de keeper precies ontbreekt.

“Het probleem van Courtois is niet ernstig”, aldus de Italiaan. “Wegens privéredenen kan ik alleen niet zeggen wat er exact aan de hand is. Ik denk wel dat hij terug zal zijn voor de competitiewedstrijd van zondag.” Dan neemt Real het opnieuw op tegen Elche, dit keer in de competitie.

De niet-selectie van Courtois komt alleszins onverwacht. Dinsdag postte de keeper op zijn persoonlijke Instagram-pagina nog een foto om te laten zien dat hij zich klaarstoomde voor het tweeluik tegen Elche. Ook binnen de entourage van Courtois wenste niemand te reageren op de zaak. Al klinkt het daar wel dat het niet om een positieve coronatest gaat.