Komt er toch een oplossing uit de bus voor Adrien Trebel? Charleroi informeert bij Anderlecht

Komt er toch een oplossing uit de bus voor Adrien Trebel (30)? De Fransman zit al maanden in de B-kern bij Anderlecht zonder uitzicht op speelminuten. Charleroi – waar zijn makelaar Mogi Bayat kind aan huis is – informeerde nu om de middenvelder te huren. Dat leidde nog niet tot een concreet bod bij RSCA, maar het dossier wordt wel onderzocht.

Het probleem is het jaarsalaris van 2,7 miljoen euro van Trebel. De Karolo’s zijn slechts bereid een deel van die lasten te dragen en paars-wit wil geen cadeaus doen aan concurrenten. Trebel zelf wil graag opnieuw profvoetbal spelen. Aangezien Guillaume Gillet op Mambourg vertrokken is, is er bij Charleroi ruimte voor een ervaren middenvelder. (bvv, jug)