Slechts één belofte kon hij waarmaken: balans van één jaar presidentschap Biden

De belangrijkste politieke kritiek is dat Biden veel tijd verloor. Omdat hij nog in de oude politiek gelooft die hij kende vanuit de Senaat. De tijd waarin bruggen konden worden gebouwd. Maar dat Washington bestaat niet meer. — © AFP

Een jaar geleden legde Joe Biden de eed af als 46ste president van de VS. In zijn speech op 20 januari waren het herstellen van de eenheid van het verscheurde land en ommekeer na de periode-Trump de twee rode draden. Na een jaar is het rapport niet om over naar huis te schrijven. Biden maakte een makke indruk, reageerde te traag, kende meer terugslagen dan successen en zat te lang vastgeroest in het politieke verleden. Dit was wat hij beloofde en wat hij ervan terechtbracht.