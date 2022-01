Militair voertuig over de kop: twee mariniers dood

Twee Amerikaanse mariniers zijn om het leven gekomen toen een militair voertuig waar ze inzaten, over de kop ging in Onslow County in het Amerikaanse North Carolina.

Het ongeval gebeurde rond 13 uur plaatselijke tijd. Een zeven ton zware truck van het leger wou rechts afslaan, maar de bestuurder verloor de macht over het stuur. De truck ging aan het tollen, en de mariniers werden uit de camion geworpen.

Er zaten in totaal negentien mariniers in het voertuig. Twee van hen zijn volgens de plaatselijke zender WITN gestorven, zeven anderen zijn gewond. De mariniers waren gelegerd in het nabijgelegen Camp Lejeune.