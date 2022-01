Nieuwe subversie van omikron maakt één procent van de besmettingen uit

De versie heeft een aantal identieke mutaties aan de BA.1-variant, de versie van de omikronvariant die we tot nu toe kennen, maar heeft ook enkele kenmerkende verschillen. Daarom wordt hij als subversie beschouwd, en niet als een volledig nieuwe variant.

BA.2 werd voor het eerst ontdekt in België op 26 december vorig jaar, al vrij snel na de ontdekking van de BA.1-omikronvariant. Tot hiertoe werden slechts weinig gevallen geregistreerd, maar de laatste tijd kent BA.2 een toename. Ook in andere landen, waaronder bijvoorbeeld India, is BA.2 aan een opmars bezig. Er is ook al een derde subversie van de variant ontdekt, BA.3.

Of de BA.2-subversie meer of minder ziekmakend is in vergelijking met delta, is nog te moeilijk om in te schatten. Daar is nog verder onderzoek voor nodig. “We kunnen op dit moment zelfs nog niet zeggen of hij in dezelfde lijn ligt als de BA.1-variant van omikron”, zegt viroloog Maes. “Of de vaccins er even goed tegen werken, is op dit moment ook nog niet geweten. Ook dat moet nog verder onderzocht worden.”

Dat de virussen steeds verder muteren, is volgens de viroloog “niets verwonderlijks”. “Dat is nu eenmaal wat virussen doen.”

Ondertussen is het totale aantal omikrongevallen opgeklommen tot ongeveer 90 procent van alle gevallen. De deltavariant maakt nog 10 procent van de besmettingen uit.