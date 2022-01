Kan ik al WK-tickets voor de Rode Duivels kopen?

Zeven vragen over de ticketverkoop voor het wereldkampioenschap in Qatar, die gisteren startte

1. Hoe kan ik tickets kopen?

Via de officiële website van de FIFA kan je tot en met 8 februari 11 uur Belgische tijd tickets kopen voor het WK in Qatar, dat plaatsvindt van 21 november tot en met 18 december. Wanneer je dat precies doet, is niet belangrijk. Als de vraag het aanbod overstijgt, worden de tickets na 8 februari onder alle gegadigden verloot. Vanaf 8 maart word je op de hoogte gebracht of je alle, een gedeelte of geen enkele van de gewenste tickets hebt bemachtigd.

Via de website van sponsor Qatar Airways kan je all in-pakketten kopen met wedstrijdtickets, vluchten en verblijf inbegrepen. Die kosten tussen de 4.143 en 6.435 euro per persoon voor twee, drie of vier matchen.

Het Al-Thumama stadion is een van de acht stadions waarin u nu al een zitje kan proberen te bemachtigen. — © AFP

2. Welke tickets worden er verkocht?

1. Individuele wedstrijden vanaf de groepsfase tot de finale.

2. Een pakket om één specifiek land te volgen doorheen het tornooi, via deze optie kun je specifiek voor wedstrijden van de Rode Duivels gaan.

3. Een pakket om vier wedstrijden in vier verschillende stadions te volgen. Alle WK-stadions bevinden zich immers in een gebied van 55 vierkante kilometer rond hoofdstad Doha.

Het controlecentrum van de organisatie bevindt zich in de Aspire Zone in Doha. — © REUTERS

3. Hoeveel kosten de tickets?

Voor internationals fans zijn er drie categorieën. Categorie 1 zijn de beste plaatsen, categorie 3 de minst goede plaatsen. De prijzen op de officiële website zijn in Qatarese Riyal. Door valutawijzigingen kunnen de prijzen in euro daarom licht variëren.

Individuele wedstrijden

Openingsmatch: 266 euro (categorie 1)-387 euro (categorie 2)-545 euro (categorie 3)

Groepsmatch: 61 euro-145 euro-194 euro

1/16de finales: 85 euro-182 euro-242 euro

Kwartfinales: 182 euro-254 euro-375 euro

Halve Finales: 315 euro-591 euro-843 euro

Troosting: 182 euro-266 euro-375 euro

Finale: 534 euro-883 euro-1.416 euro

Land volgen (niet Qatar)

3 groepswedstrijden: 200 euro- 479 euro-639 euro

3 groepswedstrijden en een eventuele 1/16de finale: 293 euro-679 euro-906 euro

Vanaf de groepsfase tot en met een eventuele finale: 1.425 euro-2.570 euro-3.804 euro

Vier groepswedstrijden in vier stadions

Zonder laatste groepsmatch: 242 euro-581 euro-775 euro

Met laatste groepsmatch: 291 euro, 654 euro-872 euro

Met openingsmatch: 448 euro-823 euro-1.126 euro

* Voor inwoners van Qatar, arbeiders die hebben geholpen aan de bouw van de stadions en mensen met beperkte mobiliteit zijn er forse kortingtarieven.

Een computersimulatie van het Lusail Iconic Stadium, de plaats waar de WK-finale gespeeld zal worden. Vanaf 534 euro kan u erbij zijn. — © REUTERS

4. Hoe gaat de verkoop verder?

Een tweede verkoopronde zal plaatsvinden kort voor de loting en werkt volgens het frist come, first served principe.

De derde en laatste verkoopronde begint na de loting van de groepsfase die op 1 april gebeurt. Pas dan zullen de echte fantickets verkocht worden, zitjes in vakken waar alle supporters van een bepaald land samenzitten. De Belgische voetbalbond krijgt voor wedstrijden van de Rode Duivels 5 tot 10 procent van de stadioncapaciteit ter beschikking. De KBVB zal de verkoop organiseren samen met de officiële fanclub 1895. Bij vorige WK’s gold het principe dat trouwe supporters van de Rode Duivels voorrang krijgen.

Wie in de vakken met de Belgische fans wil zitten, moet wachten tot na de loting voor de groepsfase. — © BELGA

5. Hoeveel tickets kan ik kopen per persoon?

Het aantal tickets per huishouden (per adres) is uitgebreid naar 6 per wedstrijd en 60 gedurende het hele tornooi. Het is zelfs mogelijk om meer dan één wedstrijd in één dag te volgen.

6. Wat met Covid?

Om de wedstrijden te kunnen bijwonen, moet je je schikken naar de maatregelen die op dat moment in Qatar gelden. Tijdens de Arab Cup die van 30 november tot en met 18 december 2021 plaatsvond in Qatar, moesten spelers niet gevaccineerd zijn, terwijl supporters wel een bewijs van dubbele vaccinatie moesten voorleggen. Wie niet bereid is tot vaccinatie kan dus beter geen tickets kopen.

De strijd om de Arab Cup, aangereikt door de Braziliaanse ex-voetballer Cafu, gold als de generale repetitie voor het WK. Supporters moesten een vaccinatiebewijs kunnen voorleggen om erbij te zijn. — © AFP

7. Kan ik mijn verblijf en vluchten al boeken?

Wie een kijkje gaat nemen op Booking.com zal merken dat er geen enkele accommodatie beschikbaar is voor de periode van het WK. Dat komt omdat de organisatie alle 90.000 beschikbare bedden in Qatar heeft geblokkeerd om speculatie te voorkomen. De accommodaties zullen later ter beschikking gesteld worden. Er wordt gevreesd voor schaarste en daarom zijn er al twee gigantische luxeschepen gecharterd met in totaal 4.000 extra bedden. Reken op fikse prijzen.

Vluchten kunt u wel al boeken, maar ook daar zijn de prijzen voor de periode van het WK fors. Een rechtstreekse retourvlucht vanuit Brussel kost momenteel tussen de 1.100 en 1.400 euro. Het laat zich raden dat de prijzen alleen maar zullen stijgen. Wie bereid is om (meerdere) tussenstops te maken, kan goedkoper af zijn. (vdm)