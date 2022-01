Aantal dagelijkse coronabesmettingen blijft stijgen, ook ziekenhuisbezetting neemt toe

De afgelopen week werden dagelijks gemiddeld 232 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een stijging met 28 procent in vergelijking met de week voordien. In het totaal liggen er nu 2.568 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis (+27%), 387 van hen (-9%) hebben intensieve verzorging nodig, zo blijkt donderdagochtend uit het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.