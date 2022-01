Noord-Korea wil kernproeven en lancering langeafstandsraketten mogelijk opnieuw opstarten

Noord-Korea heeft donderdag een mogelijke heropstart van kernproeven en proeven met langeafstandsraketten in het vooruitzicht gesteld. Dat meldt het officiële Noord-Koreaanse agentschap KCNA.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft woensdag een vergadering van het machtige politbureau van de regerende Arbeiderspartij bijeengeroepen. Hij wou er ‘belangrijke beleidskwesties’ bespreken, waaronder tegenmaatregelen tegen het Amerikaanse beleid dat Noord-Korea al langer als vijandig bestempelt. Dat meldt KCNA.

Uit die vergadering kwam een beslissing voort om mogelijk kernproeven en proeven met langeafstandsraketten te heropstarten.

De vijandigheid en bedreigingen van Washington hebben ‘een gevarengrens bereikt’, klkinkt het. Noord-Korea pikt niet dat de VS en Zuid-Korea gezamenlijke militaire oefeningen uitvoeren. Ook de inzet van geavanceerde Amerikaanse strategische wapens in de regio en de uitvoering van onafhankelijke en VN-sancties worden niet gesmaakt door het dictatoriale regime.

‘We moeten ons grondiger voorbereiden op een langdurige confrontatie met de Amerikaanse imperialisten’, is de conclusie van het politbureau.

VN-Veiligheidsraad

De waarschuwing van Noord-Korea kwam enkele uren voordat de VN-Veiligheidsraad donderdag achter gesloten deuren zou samenkomen om de recente rakettests van Noord-Korea te bespreken. Die vergadering kwam er op verzoek van de Verenigde Staten en verschillende andere landen.

President Joe Biden hield woensdag een lange persconferentie naar aanleiding van zijn eerste jaar in het Witte Huis. Hoewel hij uitgebreid inging op vragen over de spanningen tussen Oekraïne en Rusland, repte hij met geen woord over Noord-Korea.

De Zuid-Koreaanse regering meldt dat het de winteroefeningen van Noord-Korea in de gaten houdt en paraat blijft. Het ministerie van Defensie noemt de recente rakettests ‘ernstige bedreigingen’. Het Ministerie van Eenwording, dat zich bezighoudt met de inter-Koreaanse banden, waarschuwde voor verdere escalatie en zei dat het schiereiland niet terug mag gaan naar het confronterende verleden. Dialoog en diplomatie zijn de enige weg vooruit, klinkt het.