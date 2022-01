Amerikaans Hooggerechtshof verwerpt poging van Donald Trump om presidentiële archieven geheim te houden

Het Hooggerechtshof verwerpt de poging van voormalig Amerikaans president Donald Trumps om documenten weg te houden van de commissie die de bestorming van het Capitool begin 2021 onderzoekt. Het werd met een meerderheid van acht tegen één verworpen.

Daarmee is de weg is nu vrijgemaakt voor de onderzoekscommissie om de documenten op te vragen in het kader van het onderzoek naar de verantwoordelijkheid van Donald Trump en zijn entourage bij de aanval op het Capitool door zijn aanhangers.

Volgens CNN gaat het in totaal om meer dan 700 documenten die meer duidelijkheid moeten verschaffen over de rol van de voormalige president.