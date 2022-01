Republikeinen blokkeren kieswet van Amerikaans president Joe Biden in Senaat: “Diep teleurgesteld”

De federale kieswet die Amerikaans president Joe Biden koste wat kost goedgekeurd wil krijgen, is woensdagavond door de Republikeinen in de Senaat tegengehouden. De wet kreeg 49 stemmen voor tegenover 51 tegenstemmen, zo meldt CNN. Nadien slaagden de Democraten er ook niet in om de filibuster te omzeilen.

De Democraten hadden in eerste instantie de steun van minstens tien Republikeinen nodig om de filibuster te doorbreken en de wet te kunnen goedkeuren. Dat lukte niet, want geen enkele Republikein stemde mee met de Democraten.

In tweede instantie probeerden de Democraten dan om de filibusterregel zelf aan te passen. Daarvoor volstond een normale meerderheid. Ook daar beten ze echter in het zand. Finaal stemden alle Republikeinen, samen met de Democratische senatoren Joe Manchin en Kyrsten Sinema tegen, waardoor Bidens federale kieswet dood en begraven lijkt.

Biden zelf reageerde op Twitter alvast teleurgesteld. “Ik ben diep teleurgesteld dat de Senaat er niet is in geslaagd om voor onze democratie op te komen. Ik ben teleurgesteld, maar ik laat me niet afschrikken. We zullen doorgaan met de noodzakelijke wetgeving en aandringen op procedurele wijzigingen in de Senaat die het fundamentele recht om te stemmen zullen beschermen”, aldus Biden.