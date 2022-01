Kersverse papa Birger Verstraete: “Als ik morgen slecht speel, zal dat niets met de geboorte van de tweeling te maken hebben”

“The best day of our lives.” 8 januari 2022 wordt voor Birger Verstraete (27) en zijn vriendin Zoé Timmermans (26) nooit meer een dag als een ander. Het stel verwelkomde begin deze maand hun tweeling Lewis en Líon, een bijzondere levensgebeurtenis die zich gelukkig net na de coronabesmetting van de Antwerp-middenvelder voltrok. “De eenzaamste Kerst en Nieuwjaar uit mijn leven, maar dat was het waard.”