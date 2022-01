Ghislaine Maxwell vraagt officieel om nieuw proces na onthullingen jurylid

Een schets van Ghislaine Maxwell tijdens haar proces in december van vorig jaar. — © REUTERS

Na een proces van drie weken werd de 60-jarige Britse op 29 december van vorig jaar door een rechtbank in New York schuldig bevonden aan het ronselen van minderjarige meisjes voor miljardair en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Haar straf - ze riskeert maximaal 70 jaar cel - zal ze pas in juni kennen.

Normaal gezien toch, want haar advocaten hebben woensdag officieel een “retrial” aangevraagd. Ze willen dat het proces overgedaan wordt omdat een van de juryleden na de uitspraak eind december heeft toegegeven dat hij als kind seksueel misbruikt werd. Hij zou daar ook tegen de andere juryleden over verteld hebben, iets wat hen “geholpen zou hebben om de zaken vanuit het standpunt van de slachtoffers te kunnen bekijken”.

Eerder deze maand schreven de advocaten van Maxwell al naar de bevoegde rechter dat deze kwestie “onbetwistbare gronden biedt voor een nieuw proces”. Nu hebben ze ook officieel een motie ingediend. Wat er precies allemaal in die motie staat, is geheim.