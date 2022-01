Lange files op E17 en E34 na ongeval aan Kennedytunnel: meer dan een uur aanschuiven

Op de Antwerpse Linkeroever staan er donderdagochtend lange files na een ongeval net voor de Kennedytunnel op de Antwerpse ring. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Zowel op de E17 als op de E34 richting Antwerpen is het meer dan een uur aanschuiven.

De files worden veroorzaakt door een dodehoekaanrijding tussen een personenwagen en een vrachtwagen, zo meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Er was een tijdlang maar één rijstrook beschikbaar, en dat op het meest verzadigde punt van Antwerpen. Dan weet je dat je erg snel filevorming krijgt. Intussen zijn de rijstroken wel weer vrijgemaakt en zouden de problemen geleidelijk aan moeten verdwijnen.”

Het Verkeerscentrum raadt rond 8 uur wel nog aan om over langere afstand vanuit Gent richting Hasselt voor een omweg via Brussel te kiezen. Vanuit Sint-Niklaas richting Antwerpen is de Temsebrug op de N16 (en vervolgens de A12) een alternatief.