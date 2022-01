Sciensano: “Helft van kinderen in lagere school had voor vijfde golf al antistoffen tegen coronavirus”

“Vlak voor de start van de vijfde coronagolf in ons land had ongeveer de helft van de kinderen in de lagere school antistoffen tegen het coronavirus.” Dat meldt Sciensano donderdag. Het gaat om een verdubbeling ten opzichte van de vorige meting.

Gezondheidsinstituut Sciensano en de KU Leuven volgden een jaar lang de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus op bij leerlingen in de lagere school. Tijdens het vijfde - en tevens laatste - testmoment tussen 6 en 17 december 2021(toen kinderen onder de twaalf jaar nog niet in aanmerking kwamen voor vaccinatie) had 50,9 procent van de 432 geteste leerlingen al antistoffen tegen Covid-19. Bij de vorige meting (in september-oktober 2021) ging het nog maar om 26,6 procent van de leerlingen. “Het ging telkens om representatieve steekproeven voor alle leerlingen in België”, zo meldt Sciensano in een persbericht.

Er zijn wel regionale verschillen. In Wallonië hadden in december 2021 meer leerlingen antistoffen tegen het coronavirus in vergelijking met de leerlingen in Vlaanderen en Brussel. In Wallonië had 58,6 procent van de leerlingen antistoffen. In Vlaanderen was dat 48,2 procent en in Brussel 47,3.

In een bevraging rapporteerde 26,9 procent van de leerlingen een bevestigde coronabesmetting te hebben doorgemaakt sinds het begin van de pandemie. Voor 15,5 procent van de leerlingen gebeurde die diagnose tussen het vierde en het vijfde testmoment. “Ook al liep de helft van de lagereschoolkinderen al een besmetting op, slechts één op de vier meldt een infectie die bevestigd werd door een PCR- of sneltest”, meldt Sciensano. “Veel kinderen met antistoffen weten dus niet eens dat ze besmet geweest zijn. Kinderen die in aanraking komen met het coronavirus worden zelden zwaar ziek, ook in deze studie rapporteerde geen van de deelnemende kinderen gehospitaliseerd te zijn omwille van een infectie.”

Uit de bevindingen van Sciensano en de KU Leuven blijkt ook nog dat de deltavariant van het coronavirus voor een grotere viruscirculatie zorgde onder kinderen. “Hetzelfde fenomeen namen we ook waar bij de algemene bevolking tijdens de vierde golf, ondanks een hoge vaccinatiegraad binnen deze groep. En deze trend blijkt zich bij de huidige omikronvariant alleen maar versterkt voort te zetten”, zo concludeert Sciensano-onderzoekster Els Duysburgh.