Discountketen Action opent 2000ste winkel in Praag

De Nederlandse discountketen Action opent donderdag zijn tweeduizendste filiaal. De nieuwste winkel is gesitueerd in de Tsjechische hoofdstad Praag. Volgens Action-topvrouw Hajir Hajji, die zelf ooit als vakkenvuller begon bij de keten, is de opening “een geweldige mijlpaal”. Ze zegt dat de keten in de nabije toekomst nog sneller wil groeien.

Action begon in 1993 met een eerste winkel in Enkhuizen, in het noorden van Nederland. In 2003 telde Action honderd winkels en twee jaar later breidde de keten uit naar ons land. Nadien kwamen er nog meer landen bij: Action is nu actief in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen en Tsjechië. Het hoofdkantoor van de keten staat in het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost.

De discounter telt 2.000 winkels en 11 distributiecentra. Er werken zo’n 65.000 mensen bij Action. In 2020 werd een omzet van 5,6 miljard euro gerealiseerd.