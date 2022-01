Cristiano Ronaldo boos op Manchester United-coach voor vroege wissel: “Hij vroeg me: ‘waarom ik?’”

Manchester United won woensdagavond met een duidelijke 1-3 op bezoek bij Brentford, maar achteraf ging het in de Engelse pers vooral over Cristiano Ronaldo. De Portugese vedette werd een kwartier voor tijd vervangen door coach Ralf Rangnick en was daar zichtbaar ontevreden mee. Hij gooide zijn jasje gefrustreerd op de grond, ging met een gezicht op onweer achter zijn trainer zitten en ging later verhaal halen.

“Hij vroeg me: waarom ik, waarom haal je mij eraf? Hij was niet gelukkig”, vertelde Rangnick op de persconferentie achteraf over hun gesprek. “Ik zei: Luister, ik moet beslissen in het belang van de ploeg en de club.”

De Duitser zei dat hij zijn beslissing genomen had op basis van de wedstrijd op bezoek bij Aston Villa van vorige week. Daar liet Manchester United de thuisploeg in het slotkwartier nog terugkomen tot een gelijkspel. “Vijf dagen geleden zaten we op bezoek bij Aston Villa in precies dezelfde situatie, met een 0-2-voorsprong een kwartier voor tijd. We wilden niet dezelfde fout maken, dus ik besliste met vijf achterin te gaan spelen en met Marcus Rashford nog een snelle flankspeler te brengen. Volgens mij was dat de juiste beslissing.”

© AP

Uiteindelijk bleek Rangnick dus ook het gelijk aan zijn kant te hebben. Uitgerekend de ingevallen Rashford zette de derde goal voor de bezoekers op het bord. “Ik heb Ronaldo gezegd: ik begrijp dat je nog ambitie hebt en zelf wil scoren, maar misschien ben je in een paar jaar ook wel coach en dan zal je hopelijk dezelfde beslissing nemen”, zei de Duitser. Manchester United staat nu zevende in de Premier League, op amper twee puntjes van de vierde plaats die recht geeft op Champions League-voetbal. Ronaldo was dit seizoen al goed voor acht Premier League-goals.