Belg (37) zwaargewond achtergelaten na val op skipiste in Oostenrijk: politie zoekt getuigen

Een 37-jarige Belg is dinsdag zwaargewond geraakt bij een skiongeval in het Oostenrijkse Sölden, zo meldt de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung op haar website. De Belg kwam ten val na een botsing met een andere skiër, die doorging zonder te stoppen. De politie is nu op zoek naar getuigen.

De Belg was volgens lokale media dinsdagochtend rond 10.40 uur aan het skiën op een blauwe piste op de Tiefenbach-gletsjer in Sölden toen hij plots op een andere skiër botste en ten val kwam. Het 37-jarige slachtoffer raakte daarbij zwaargewond en moest met een reddingshelikopter naar een ziekenhuis in Zams worden gebracht.

“De andere skiër merkte het ongeval op, maar ging door zonder te stoppen”, zo meldt de politie, die nu op zoek gaat naar mogelijke getuigen van het ongeval. “De skiër in kwestie droeg een donkere jas op het moment van de feiten. Wie iets gezien heeft of meer weet over het ongeval, wordt gevraagd om contact op te nemen met het (Oostenrijkse, nvdr.) telefoonnummer +43(0)59133/7108.”

Ook 62-jarige Belg zwaargewond

Zaterdag raakte ook al een 62-jarige Belg zwaargewond na een skiongeval. De man botste met een Oostenrijkse skiër van 31 op een rode piste in het skigebied Ski Juwel in Alpbach. De Oostenrijker bleef ongedeerd, de Belg liep onder meer ernstige verwondingen op aan zijn sleutelbeen, pols en ribben.