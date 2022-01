Apothekers hebben noodplan klaar voor als corona te erg wordt

De apotheeksector heeft een noodplan uitgewerkt om de zorgverlening te kunnen blijven garanderen indien er apotheken dreigen te sluiten door een of meerdere coronabesmettingen. Het plan is opgedeeld in een groene, oranje en rode fase.

De drie fasen worden gedefinieerd aan de hand van de werkdruk in de apotheek, van de afwezigheid onder apothekers en van de druk op de wachtdiensten, zo meldt het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) in een persbericht. “Die druk wordt gemeten met de omikronthermometer van de apotheek. Dat is een vragenlijst die wekelijks peilt naar de huidige situatie.”

Tijdens de groene fase kan de sector met de gewone praktijkvoering doorgaan. “We houden rekening met de gebruikelijke maatregelen zoals mondmaskers, plexischermen en handen ontsmetten.”

De oranje fase betekent dat 35 procent van apothekers aangeeft dat de werkdruk hoog is. Maximaal 20 procent van de apothekers en medewerkers valt uit door besmetting en maximaal 10 procent is gesloten. “De openingsuren van apotheken kunnen dan eventueel aangepast worden. Apothekers maken op kringniveau afspraken rond de continuïteit van de zorg.”

“We gaan over naar de rode fase als 60 procent van de apothekers een te hoge werklast aangeeft en 50 procent van de apotheken en 10 procent van de wachtdienstapotheken gesloten zijn”, luidt het nog. “In deze fase vallen 40 procent van de apothekers uit. Alle maatregelen van de oranje fase zijn dan van kracht met enkele aanvullingen. Stagiairs, vervangers en gepensioneerde apothekers worden maximaal ingezet. Er worden ook bijkomende apotheken voorzien tijdens de weekendwachtdienst als de zorgnood sterk stijgt.”

Andere zorgberoepen

Er wordt ondertussen ook gewerkt aan een eventuele integratie van de noodplannen van andere zorgberoepen. “Afstemmen met andere beroepsgroepen is zeker zinvol”, zegt Hilde Deneyer, algemeen directeur bij het VAN. “Op vraag van de overheid werden individuele plannen per sector gemaakt. Laat ons vooreerst hopen dat we deze noodplannen in de schuif kunnen laten liggen.”