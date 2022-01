Chinese winter blijft zacht, en dat zou goed nieuws kunnen zijn voor onze energiefactuur

China wil een deel van zijn gasvoorraad verkopen nu de prijzen met name in Europa hard oplopen en de winter in het land zacht blijkt. China, zelf een van de grootste kopers van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in de wereld, verraste daarmee handelaren. Er zou daardoor meer gas naar Europa kunnen worden gestuurd, wat de prijzen hier zou kunnen verzachten.

Olie- en gasbedrijf Cnooc biedt één lading per maand aan van mei tot en met november. Sinopec verkoopt 45 scheepsladingen gas tot en met oktober. Gezamenlijk gaat het om 4 procent van de hoeveelheid gas die China vorig jaar importeerde. Het land was toen bezig met het aanvullen van de voorraden met het oog op de winter en kocht daarvoor veel gas in. Maar de winter is tot nu toe mild verlopen en de voorspellingen zijn dat dit ook zo blijft, waardoor er gas over is. Door de ingekochte voorraden weer van de hand te doen tegen de huidige -veel hogere- prijzen kunnen Cnooc en Sinopec daar fors aan verdienen.

De verkoop wordt door sommige analisten ook gezien als een teken dat de grote gasleveranciers verwachten dat de energievraag in China dit jaar achterblijft door het coronabeleid. Het land hanteert erg strenge maatregelen om het virus te stoppen, zoals quarantaine voor hele miljoenensteden.

De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse markt -die toonaangevend is voor de rest van Europa- bedraagt momenteel 74 euro. In december piekte de prijs nog op bijna 174 euro.