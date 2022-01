Hoe verliep Joe Bidens eerste jaar als president van de VS? “Er zijn grote blunders gemaakt”

Joseph Robinette Biden jr. werd exact 365 dagen geleden geïnaugureerd als de 46ste president van de Verenigde Staten. Met de coronacrisis, de terugtrekking van de troepen uit Afghanistan en een verdeeld land, wachtte hem een jaar vol uitdagingen. Joe Biden is gepokt en gemazeld in het politieke landschap van de VS, maar hoe doorstond hij zijn eerste jaar als president? We vroegen het aan enkele experts ter zake. Amerika-kenners David Criekemans, professor Internationale politiek aan Universiteit Antwerpen, en Bart Kerremans, hoogleraar Amerikaanse politiek aan KU Leuven geven hun visie over het jaar van Biden. “Het is indrukwekkend wat hij heeft kunnen bereiken, maar er zijn ook grote blunders gemaakt.”