Weggeefactie van Limburgs kasteel meteen volgeboekt: “We ontvangen nu nog tien mails per minuut”

Vandaag heeft de organisator een medewerkster speciaal aangeworven om alle mails te helpen antwoorden. “Mijn mailbox is ontploft”, vertelt hij. “We ontvangen sinds gistermiddag tien e-mails per minuut. Het is ongelofelijk hoeveel mensen graag een aandenken willen aan het kasteel Terlaemen in Zolder. Met 500 inschrijvingen is de antiek weggeefactie van aanstaande weekend helemaal volgeboekt. Mijn medewerkster en ik zullen iedereen persoonlijk een antwoord terugsturen tegen ten laatste vrijdag middernacht. Zonder afspraak komen, kan niet: we hebben ook geïnvesteerd in veiligheidsmedewerkers aan de poort die de controles op afspraak zullen uitvoeren.”

Ook de politie zal aanwezig zijn en patrouilles uitvoeren om alles veilig en in goede banen te laten verlopen. “Dat deze weggeefactie zo’n groot succes ging worden, had ik nooit verwacht. Maar blijkbaar zijn er meer mensen dan we denken die bezig zijn met de geschiedenis van hun gemeente of provincie. Dat gegeven is mooi. In de vroege morgen kregen we een e-mail binnen van een geïnteresseerde waarin stond dat het een fantastisch initiatief is en waarin werd verteld dat de persoon het zo beu was om bruikbare spullen te zien in afvalcontainer op het recyclagepark. Zo hartverwarmend om te lezen en tegelijkertijd wist ik weer waarom ik dit initiatief op poten heb gezet. Dan investeer ik met veel plezier in organisatie en veiligheid voor een weggeefactie”, aldus de Villenfagne. (zb)