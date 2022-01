34 mensen die Afghanistan ontvlucht zijn, zijn dankzij geheime missie aangekomen in ons land

De 34 zijn donderdag aangekomen met een commerciële vlucht via Doha (Qatar) vanuit Islamabad (Pakistan). Eén van de komende dagen volgt de rest van de groep via dezelfde route. “Sinds 6 januari waren zij de grens overgestoken tussen Afghanistan en Pakistan en daarna naar Islamabad gebracht, na een gezamenlijke operatie van Buitenlandse Zaken, Defensie en Asiel en Migratie, in samenwerking met de Pakistaanse autoriteiten”, zo luidt het in een gezamenlijk persbericht van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR), minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). “De groep bestaat uit personen met de Belgische en Afghaanse nationaliteit, voornamelijk mensen die voor Defensie hebben gewerkt en mensenrechtenverdedigers die onder onze bescherming vallen.”

Het gaat om mensen die niet over de nodige reisdocumenten beschikten om Afghanistan te kunnen uitreizen. Op aandringen van de Belgische ambassade in Islamabad en andere westerse ambassades, heeft de Pakistaanse overheid in een tijdelijke facilitatieprocedure voorzien. “Mensen die op evacuatielijsten stonden van derde landen, waaronder België, en niet over de nodige reisdocumenten beschikten, konden zo toch het Pakistaanse grondgebied betreden”, luidt het. “70 personen zijn daarop de Afghaans-Pakistaanse grens overgestoken en vervolgens naar Islamabad gebracht, van waaruit ze gerepatrieerd worden. Drie personen zullen vanuit België doorreizen naar Luxemburg.”

Machtsovername taliban

Na de val van Kaboel heeft de federale overheid beslist Belgen en hun kerngezin, mensen die voor België gewerkt hebben, personen die onder onze bescherming vallen zoals mensenrechtenverdedigers en journalisten, en mensen die over een geldige Belgische verblijfstitel beschikken, te repatriëren uit Afghanistan. Operatie ‘Red Kite’, een samenwerking tussen Buitenlandse Zaken, Defensie en Asiel & Migratie, heeft tussen 18 en 27 augustus een luchtbrug ingelegd van Kaboel naar Islamabad in Pakistan, en van daaruit naar België. Via Operatie ‘Red Kite’ werden ongeveer 1.430 mensen via Pakistan uitgevlogen.

Daarna werden, in samenwerking met Qatar, een 170-tal Belgen (inclusief kerngezin) en houders van een geldige Belgische verblijfstitel per vliegtuig naar Doha gebracht, vanwaar zij naar België konden doorreizen. Ook is een aantal mensen op eigen initiatief over de weg naar de grensovergangen met Pakistan gegaan. Tot slot hebben enkele personen Kaboel ook kunnen verlaten via een commerciële vlucht naar Dubai of Teheran.

“Na Operatie Red Kite en de evacuatievluchten naar Qatar, was het voor de federale overheid essentieel om ook een oplossing te vinden voor de laatste groep die geëvacueerd moest worden uit Afghanistan”, zegt Wilmès. “Ons land bedankt de Pakistaanse autoriteiten voor het faciliteren van die oplossing en voor de zeer waardevolle bijstand die de afgelopen maanden is verleend. Het afronden van de evacuatie- en repatriëringsoperaties neemt echter onze bekommernis om het lot van het Afghaanse volk, in het bijzonder vrouwen en meisjes, niet weg. Hen zullen we, in EU- en VN-verband en via ngo’s, altijd blijven steunen.”