TUI en Griekse overheid willen van Rhodos duurzame reisbestemming maken

Het project ‘Co-Lab Rhodos’ moet van het eiland in de komende vijf jaar “de belangrijkste duurzame toeristische bestemming in de wereld” maken, zei regionaal gouverneur George Chatzimarkos.

De Duits-Britse reisgroep en de overheid zullen op verschillende gebieden duurzame innovaties uitproberen, die dan later een voorbeeld kunnen zijn voor andere bestemmingen. De eerste projecten gaan over afvalverwerking en waterzuivering.

Hoeveel geld TUI en de overheid in het project pompen, is niet duidelijk. De gouverneur sprak over een budget van meer dan 100 miljoen euro voor de eerste projecten. Voor toekomstige projecten rekenen de initiatiefnemers ook op geld van het Europese herstelfonds (RRF), dat focust op groene investeringen.

Toerisme is van groot belang voor de Griekse economie. Op Rhodos is de sector zelfs goed voor 97 procent van het lokale bruto binnenlands product (bbp), zo benadrukte gouverneur Chatzimarkos.

Maar ook TUI heeft belang bij de samenwerking. Volgens TUI-topman Fritz Joussen heeft de overheid in Griekenland de coronacrisis uitstekend aangepakt. Hij meent dat Griekenland de winnaar wordt van het postcoronatijdperk, met een groeiend marktaandeel.

Vorig jaar bracht TUI volgens Joussen 1,5 miljoen toeristen naar Griekenland. Dat waren er meer dan verwacht. “Onze vooruitzichten zijn erg goed: voor de crisis brachten we 2,8 à 2,9 miljoen klanten naar Griekenland. Dit jaar verwachten we er al meer: we gaan naar ruim 3 miljoen. De Zuid-Egeïsche regio is daarbij erg belangrijk, vooral Rhodos”, zei Joussen.