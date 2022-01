‘Borgen’-acteur Pilou Asbæk waagt zich nu zelf in Deense politiek

De Deense acteur Pilou Asbæk, die in de internationale serie ‘Borgen’ de rol van regeringsadviseur Kasper Juul vertolkt, stapt nu zelf in de politiek. De 39-jarige Deen heeft zich aangesloten bij de regerende sociaaldemocraten van zijn land. Als lid wil hij zich van binnenuit uitspreken tegen het vluchtelingenbeleid van de partij, schreef Asbæk woensdagavond laat op Twitter. “Wens me geluk. Ik zal waarschijnlijk een totaal fiasco zijn, maar niets gewaagd, niets gewonnen.”

De Deense acteur was wereldwijd doorgebroken in de rol van Euron Greyjoy in de serie ‘Game of thrones’. In Denemarken heeft Asbæk zich vaak uitgesproken tegen het strenge vluchtelingenbeleid van de sociaaldemocratische minderheidsregering. Hij had onder meer kritiek geuit op de manier waarop de regering van premier Mette Frederiksen omgaat met de situatie van kinderen van IS-leden in Syrische detentiekampen.

“Mijn kritiek betreft een negatieve ‘zij en wij’-retoriek die een tegenstelling schept tussen de Deense samenleving en onze islamitische medeburgers. Het gaat om een misantropisch vluchtelingenbeleid”, had Asbæk in mei vorig jaar in een opiniestuk geschreven.