Noorse aanklager wil dat terrorist Anders Behring Breivik in cel blijft

Het Noorse openbaar ministerie beschouwt de veroordeelde terrorist en massamoordenaar Anders Behring Breivik (42) nog steeds als een zeer gevaarlijk man en wil hem daarom opgesloten houden. Breivik heeft voor de rechtbank verklaard dat hij is veranderd, maar is dat niet, zei aanklager Hulda Karlsdottir donderdag tijdens een rechtszitting in de gevangenis van Skien over een verzoek van de Utøya-moordenaar om voorwaardelijke vrijlating.

Volgens het OM is er niets veranderd in zijn gedrag en vormt Breivik hetzelfde gevaar als tien jaar geleden. “De zaak is duidelijk. Breivik is niet te vertrouwen. De Breivik die vandaag om vertrouwen vraagt, is dezelfde Breivik die destijds de regeringswijk in Oslo aanviel en een bloedbad aanrichtte op het eiland Utøya. Er is geen dader in Noorwegen die zulke ernstige misdaden heeft gepleegd als hij”, aldus Karlsdottir.

Breivik vermoordde in juli 2011 in totaal 77 mensen bij aanslagen in Oslo en op Utøya uit extreemrechtse en islamofobe motieven. In de zomer van 2012 werd hij veroordeeld tot de toen geldende maximumstraf van 21 jaar cel, maar dat kan verlengd worden zolang hij als een gevaar wordt beschouwd.

Woensdag oordeelde psychiater Randi Rosenqvist tijdens de zitting dat Breivik nog net zo gevaarlijk is als elf jaar geleden. De door de rechtbank aangestelde Rosenqvist evalueerde de extremist meerdere keren de afgelopen tien jaar. Volgens haar is het risico dat Breivik opnieuw geweld pleegt als hij vrijkomt in die tijd niet veranderd.

De rechter besluit waarschijnlijk volgende week over vervroegde vrijlating.