Dries Mertens houdt rekening met afscheid van zijn Napoli na dit seizoen: “Als dat gebeurt, zal iedereen hier huilen”

Dries Mertens (34) houdt er rekening mee dat Napoli de optie in zijn aflopende contract niet licht. Dat zegt hij in een interview met het Italiaanse Corriere dello Sport. “Ik moet realistisch zijn: de club heeft me misschien niet meer nodig.”

Na negen jaar in dienst van Napoli, waar hij topschutter aller tijden is, loopt het contract van de Leuvenaar komende zomer af. Hij zal dan zijn 35ste verjaardag gevierd hebben. “Ik heb een optie in mijn contract die de club kan lichten”, legt Mertens uit. “Er zijn twee manieren waarop het kan gaan, en één daarvan betekent dat ik afscheid zal moeten nemen. Als dat gebeurt, zal iedereen ten huize Mertens huilen. Ik, Kat, zelfs de baby. Ik ben hier gelukkig en mijn familie ook. Maar ik moet ook realistisch zijn: Napoli heeft me misschien niet meer nodig. Als dat het geval zou zijn, zal ik het accepteren en vooral dankbaar zijn dat ik de kans gekregen heb om van deze wereld deel uit te maken.”

Is er dan niets waarmee Mertens de zoektocht naar nieuw bloed bij Napoli kan afwenden? “Ik moet veel scoren, dan zal (voorzitter, nvdr) De Laurentiis me wel moeten houden”, zegt de Rode Duivel. “Hoe meer doelpunten ik maak, hoe meer hij zal begrijpen dat het de moeite waard is mijn contract te verlengen. En dan heb ik nog een joker in petto: in plaats van veel geld te betalen voor een nieuwe spits, geef ik hem de kans mijn zoon te tekenen. Het is een jonge spits met een lange carrière voor de boeg. En ik hoef het huis of Napels niet op te geven”, lacht Mertens. De Rode Duivel was ondanks een blessure aan het begin van dit seizoen toch alweer goed voor acht doelpunten in alle competities tot dusver.