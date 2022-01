Geen wildvreemden meer die plots je kinderen toevoegen op Snapchat: bedrijf wil minderjarigen beter beschermen

“Snapchat is een platform voor vrienden. We hebben het zo ontwikkeld dat onbekenden moeilijk met minderjarigen kunnen verbinden”, aldus Snap Inc., het moederbedrijf van de populaire foto-app. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld elkaars vriendenlijsten niet zien. Je kan elkaar ook enkel berichten sturen wanneer je bevriend bent.

Nu voert Snapchat een extra beveiliging in om 13- tot 17-jarigen verder te beschermen. Het gaat om de functie “snel toevoegen” die nieuwe contacten op de app voorstelt. Om in “snel toevoegen” door iemand anders ontdekt te kunnen worden, moeten gebruikers onder de achttien jaar voortaan een aantal gemeenschappelijke vrienden hebben met die persoon. Zo wil het socialemediaplatform tegengaan dat minderjarigen in contact komen met kwaadwillenden.

Vooral in de Verenigde Staten blijkt dit een probleem omdat drugsdealers makkelijk hun weg vinden naar (nieuwe) minderjarige klanten op de app. Snapchat probeert deze wanpraktijk tegen te gaan door berichten over drugs op te sporen en te verwijderen, maar tegelijkertijd sensibiliseert het jongeren ook over de gevaren ervan.

Daarnaast wil Snapchat ouders van minderjarige gebruikers binnenkort een beter overzicht geven met wie hun kinderen op de app praten. Het is nog niet duidelijk hoe het socialemediaplatform dit wil doen, maar het benadrukte eerder wel dat het de privacy van de gebruikers zal blijven respecteren.