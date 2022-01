Plots beveelt Netflix je aan om verder te kijken naar Squid game, terwijl je daar nooit aan begonnen bent. Of ineens zit je Spotify plots vol Russische heavymetalsongs. Dan kan je last hebben van een ongenode gast: iemand die stiekem profiteert door mee te kijken via jouw streamingabonnement. Hoe kan je die ‘parasieten’ vinden? En hoe wip je ze uit je account?