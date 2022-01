Dave De Kock heeft lichaam van Dean zaterdagmiddag achtergelaten, blijkt uit oproep van politie

Dave De Kock heeft zaterdagmiddag het lichaam van de vierjarige Dean achtergelaten in Nederland. Dat blijkt uit een opsporingsbericht dat de Nederlandse politie donderdag heeft verspreid. Met dat opsporingsbericht doet de politie een oproep naar camerabeelden die meer inzicht moeten geven in de verdwijning en dood van de kleuter.

De Nederlandse politie is op zoek naar camerabeelden die meer informatie kunnen geven over de ontvoering en dood van de vierjarige Dean Verberckmoes. Ze delen daarbij de route die Dave De Kock in zijn lichtgrijze Peugeot zou afgelegd hebben in de hoop dat mensen camerabeelden kunnen delen waarop de auto te zien is. “Het onderzoek richt zich op de aanwezigheid van het jongetje Dean in de auto of bij de verdachte”, klinkt het.

Uit het opsporingsbericht zijn enkele zaken af te leiden. Zo blijkt dat De Kock vrijdagnacht 14 januari van België naar Nederland is gereden. Tussen vrijdagavond en zaterdagmiddag heeft niemand Dean nog gezien. De Kock zelf is in die tijd op verschillende plaatsen geweest. Zo verbleef hij enkele uren in Koudekerke, ging hij naar Vlissingen en was hij ook enkele uren in Middelburg. Hij is ook enkele keren teruggekeerd naar Koudekerke. “Het is niet bekend of al die tijd ook het vierjarige jongetje Dean bij hem was”, klinkt het.

Zaterdagmiddag is De Kock dan naar Neeltje Jans, het kunstmatige eiland in de Oosterschelde dat gebouwd is voor de Deltawerken, gereden en heeft daar het lichaam van Dean achtergelaten.

De politie verspreidde zondag een opsporingsbericht voor Dave De Kock. Toen bleken ook al aanwijzingen richting Nederland te wijzen.

Maandagmiddag kan de politie, na een melding van een verdachte situatie de man oppakken. ’s avonds laat vindt de politie het lichaam van de jongen. (sgg)