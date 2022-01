HET PUNT VAN VAN IMPE. “De minister heeft een ideetje, de minister zit op De Afspraak. Kijk eens aan, dat is toch een goeie week werken”

Corona? De pandemie staat plots op de tweede plaats in de Wetstraat. Je kan als politicus pas echt scoren als je de energiefactuur omlaag krijgt. Politici struikelen over elkaar om voorstellen te doen, want het toverwoord is gevallen: de middenklasse. “En als een politicus de middenklasse hoort, dan denkt hij: mijn kiezers”, zegt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe.