Moderne struikrovers slaan toe: “Met tientallen bestormen ze treinwagons om pakjes te stelen”

Een spoorwegberm vol gescheurd karton en lege verpakkingen van tv’s, handtassen en medicijnen. Dat is wat overblijft van een wagon vol pakjes van UPS en Amazon. Bij de Amerikaanse spoorwegmaatschappij Union Pacific Railroad (UP) zitten ze met de handen in het haar na de zoveelste brutale overval op een van hun goederentreinen nabij Los Angeles. In december alleen bedroeg de schade zo’n 5 miljoen euro.

Union Pacific vervoert vooral agrarische producten, auto’s, chemicaliën en industriële goederen via het spoor. Maar ook pakjes voor de vele grote onlineketens. Van de havens van Los Angels en Long Beach – de grootste van de VS – naar het binnenland. Door drukte op het spoor en het gebrek aan voldoende ruimte bij het overslagstation vlak buiten Los Angeles, moeten de treinen echter al kilometers op voorhand vaart minderen of staan ze soms langere tijd stil. En dan gebeurt het.

“De struikrovers die vroeger postkoetsen overvielen, vallen nu onze treinen aan”, zegt een topman van het bedrijf. “Vaak staan de treinstellen zelfs nog niet helemaal stil als ze de aanval inzetten en met grote betonscharen de sloten doorknippen. Opvallend daarbij is dat ze altijd goed weten in welke wagons ze moeten zijn”, klinkt het.

Dat zijn dan de wagons waarop de logo’s van UPS, Amazon of FedEx staan. De wagons met chemicaliën of medisch materiaal interesseren hen niet.

“Ik werk al 16 jaar bij Union Pacific en ik heb deze situatie nog nooit gezien. Er zijn dagen dat er tot 90 containers worden opengebroken”, zegt Lupe Valdez, senior director communicatie bij het bedrijf.

“Op camerabeelden is te zien dat de moderne struikrovers soms zelf een noodstop uitlokken. En eenmaal ze in actie komen, meestal ’s nachts, gaat het snel. Met tientallen bestormen ze de treinwagons. Dozen worden opengescheurd, alles wat bruikbaar is wordt meegenomen. Iedereen van de bende heeft zijn of haar specifieke taak”, zegt Valdez nog.

Wat er overblijft na zo’n raid is afval. Massa’s afval. En veel goederen die onbruikbaar geworden zijn omdat ze beschadigd raakten.

Opgepakt en weer vrijgelaten

In december bedroegen de verliezen voor Union Pacific minstens 5 miljoen euro, en het bedrijf zegt dat het die informatie nog niet heeft bijgewerkt tijdens de feestdagen en in januari zodat het bedrag nog hoger zal oplopen.

De directie van UP heeft nu hulp gevraagd van de politie en zit samen met de gouverneur. Adrian Guerrero, topman bij UP, schreef intussen ook een brief aan de minister van Justitie met de vraag de straffen scherper te stellen. Nu komen opgepakte rovers er vaak met een waarschuwing of hoogstens met een kleine borgsom vanaf. Dat schrikt hen duidelijk niet af. Sommige daders zijn de jongste weken zelfs al verschillende keren opgepakt en weer vrijgelaten.

De spoorwegmaatschappij gaat nu de eigen gewapende veiligheidsdienst gevoelig uitbreiden. Maar hoopt vooral ook op steun van de politie voor er ongevallen gebeuren.