Antwerpse combi belandt in gracht door domme vergetelheid

Op de Kastelein in Turnhout speelde zich woensdag een vreemd tafereel af. Een combi van de lokale politie lag er met zijn snuit in de gracht langs de weg. Dat was niet het resultaat van een wilde achtervolging, maar wel van een kleine vergetelheid. De agent die het voertuig bestuurde, vergat namelijk de handrem op te trekken. Een voorbijganger kon de combi filmen.