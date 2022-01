Grondwettelijk Hof verwerpt schorsingsvordering tegen CST

De schorsingsvordering werd ingesteld tegen het samenwerkingsakkoord tussen de verschillende overheden rond het Covid Safe Ticket (CST). De indieners waren verschillende particulieren en de vzw Notre Bon Droit.

De klagers voerden aan dat het CST hun grondrechten aantast. Het Grondwettelijk Hof gaat daar niet in mee. “De tijdelijke onmogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten die als aangenaam, aangewezen of nuttig worden ervaren heeft niet een dergelijke impact dat het als een ernstig nadeel kan worden beschouwd”, is te lezen in het arrest. “De verzoekende partijen tonen niet aan dat er een risico bestaat voor de fysieke integriteit, dat verbonden is aan de verplichting voor de personen die geen houder zijn van een vaccinatie- of herstelcertificaat, om regelmatig een PCR-test of antigeentest te ondergaan.”

Het Hof verwerpt daarom de vorderingen tot schorsing van de verschillende bestreden normen. Het moet zich wel nog uitspreken over de beroepen tot vernietiging.