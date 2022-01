Casper Nielsen blijft zeker tot het einde van het seizoen bij Union: “We zijn wel voetballers, maar niet dom, hè”

Het sprookje van Union blijft voorlopig ook in 2022 duren. Nog steeds bedraagt de voorsprong op eerste achtervolger Club Brugge zeven punten, maar de competitieleider krijgt nu wel een loodzwaar programma voorgeschoteld. “Maar als we ons niveau halen, kunnen we tegen iedereen iets forceren”, aldus Casper Nielsen (27), die ook dit seizoen een onmisbare pion is op het Brusselse middenveld.