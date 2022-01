Van Quickenborne pleit voor invoering “verminderde toerekeningsvatbaarheid”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) pleit voor de invoering van een “verminderde toerekeningsvatbaarheid”. Die moet het mogelijk maken dat mensen met bijvoorbeeld een verslaving of psychische problemen, bij wie een grotere kans op recidive bestaat, zowel kunnen worden bestraft als een behandeling krijgen. Dat heeft minister Van Quickenborne donderdag aangekondigd in de Kamer, waar hij vragen kreeg over de dood van de vierjarige Dean Verberckmoes.

De verdachte die intussen werd aangehouden, werd in 2010 veroordeeld voor onmenselijke behandeling met dood tot gevolg van een tweejarig kind. Nadat hij zijn straf van 10 jaar had uitgezeten, kwam hij in 2020 vrij.

Heel wat fracties hadden vragen bij de dood van de vierjarige jongen, maar vooral bij de opvolging van dergelijk gevaarlijke ex-gedetineerden. Daarbij werden ook verschillende voorstellen gelanceerd.

“We moeten af van het zwart-wit denken, van de binaire opdeling tussen ontoerekeningsvatbaar en toerekeningsvatbaar”, antwoordde Van Quickenborne. Er zijn immers mensen die daartussen vallen, zoals mensen met een verslaving of met psychische problemen, “waardoor net bij hen de kans op recidive veel groter is.” Voor dat soort daders wil de minister de verminderde toerekeningsvatbaarheid invoeren, “zodat die mensen gestraft én behandeld worden.”

Hij verwees daarbij naar de terbeschikkingstelling, waarbij veroordeelden ook na hun strafeinde worden opgevolgd en maatregelen worden opgelegd. “Wij moeten als parlement die terbeschikkingstelling breder toepassen en krachtiger maken. Elke keer dat we met justitie te maken hebben met dit soort daders (met dus een verminderde toerekeningsvatbaarheid) moet de rechter deze bijkomende straf kunnen uitspreken. Deze terbeschikkingstelling moet duren zo lang als nodig, desnoods levenslang.”

De minister beseft dat daarvoor een aangepast zorgaanbod noodzakelijk is, en dat zowel tijdens als na de detentieperiode. “We moeten daar allemaal samen aan werken: Justitie, Volksgezondheid en de deelstaten”, aldus nog Van Quickenborne, die voor februari daarover een interministeriële conferentie aankondigde.